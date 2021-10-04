Вологда, , 21:17 — REGNUM Новый состав Вологодского Заксобрания «помолодел» на 7,5 лет. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе парламента, самому молодому депутату в этом году исполнится 32 года, самому старшему — 66.

Удостоверение депутата Prvduma.ru

В новом созыве число женщин-депутатов сократилось с десяти до восьми, семеро из них — представительницы ЕР. По данным пресс-службы, в новом составе насчитывается восемь инженеров, семь юристов, четверо экономистов, четверо врачей, шестеро представителей образования и социальной сферы. В депутатский корпус также вошли два руководителя сельхозпредприятий, несколько профессиональных управленцев, представитель СМИ, два военных и генерал-майор полиции в отставке и несколько бизнесменов.

«Депутатский корпус помолодел и практически наполовину обновился — 16 новых депутатов впервые пришли работать в Законодательное Собрание Вологодской области. Новый созыв представляют люди различных сфер и профессий. Уверен, областной парламент продолжит работу на прежнем профессиональном уровне, будет решать самые сложные задачи, принимать законы, направленные на социально — экономическое развитие области», — заявил председатель Заксобрания Андрей Луценко.

Как сообщало ИА REGNUM, в региональный парламент Вологодской области избраны 34 депутата (17 — по областному избирательному округу и 17 — по одномандатным избирательным округам). Участие в выборах приняли 412 512 человек, что составляет 44,74% от зарегистрированного числа избирателей. Партию «Единая Россия» поддержали 35,65% избирателей, КПРФ — 24,42%, ЛДПР — 14,55%, партию «справедливая Россия — За правду» — 12,34%, Партию пенсионеров — 8,19%.