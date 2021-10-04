Ярославль, 4 октября, 2021, 21:11 — ИА Регнум. Мэр Ярославля Владимир Волков поблагодарил ярославцев, которые поддерживают его на этом посту. Об этом мэр написал в своём телеграм-канале, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Волков/vk.com Селфи с мэром Ярославля

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 октября исполнилось 3 года с момента назначения Волкова исполняющим обязанности мэра. Этой дате мэр и посвятил очередной пост в своём канале.

Волков написал, что не видит смысла подводить итоги, так как регулярно рассказывает о своей работе. Как выяснилось, глава города в момент назначения не понимал масштаба накопившихся проблем.

«Тогда, три года назад, я отдавал себе отчет в том, как много в городе накопилось проблем. И понимал, что придется работать, не считаясь с личным временем. Мой рабочий день, кстати, все это время имеет продолжительность 14−16 часов. Но потом выяснилось, что я все же не до конца представлял себе «масштаб трагедии». Особенно, когда выяснилось, что у нас почти нет дорожной техники и нечем убирать снег с улиц… Сегодня ситуация, конечно, не такая критическая, но тоже хватает и недобросовестных подрядчиков, и городских проблем, настоятельно требующих решения», — написал Владимир Волков.

Мэр написал, что в Ярославле ещё многое предстоит сделать. Он слышит от горожан и критику, и слова благодарности.

«И то, и другое — важные стимулы в работе. Хочу сказать слова благодарности всем, кто поддерживал меня и помогал все эти три года, верил в меня и доверял мне. Спасибо жителям города, губернатору и правительству области, муниципалитету и сотрудникам мэрии, работникам городских предприятий. Я и дальше буду делать все, чтобы не подвести и не разочаровать вас», — написал мэр Ярославля Владимир Волков.

Напомним, Владимир Волков стал единственным главой города, кто за последние 10 лет преодолел трёхлетний рубеж работы на этом посту.