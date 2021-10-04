Белград, , 21:25 — REGNUM За последние сутки в Сербии зарегистрировано 5983 нова случая заражения коронавирусом. От последствий COVID-19 умерло 50 человек. Такие данные 4 октября опубликовало министерство здравоохранения Сербии.

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В особо тяжелом состоянии в настоящее время находится 256 человек, они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Премьер-министр Сербии Анна Брнабич заявила о том, что национальный штаб по борьбе с эпидемией коронавируса 5 октября проведет заседание, на котором обсудит темп вакцинации и новые меры борьбы против эпидемии, передает агентство «Танюг».

Напомним, что с начала эпидемии в Сербии почти миллион людей заразилось или переболело COVID-19.