Салехард, 4 октября, 2021, 21:06 — ИА Регнум. На Ямале за сутки выявлено 103 новых случаев заражения коронавирусом. При этом 20 случаев зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 4 октября региональный оперштаб.

Pixabay.com Коронавирус

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в ЯНАО составлял 104 случая.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 4 октября 50 776 заражений коронавирусом. Выздоровел 48 771 человек, 695 пациентов с COVID-19 скончались.