Москва, 4 октября, 2021, 21:11 — ИА Регнум. С маржин коллами (когда капитал на счёте падает ниже маржевого требования) столкнулись сырьевые трейдеры Glencore, Gunvor, Trafigura и Vitol на рынке газовых фьючерсов, сообщает 4 октября Reuters.

Rafael Matsunaga Биржа

Это произошло из-за неверных прогнозов: трейдеры делали ставки на снижение газовых котировок, а цены на газ взлетели. Трейдеры вынуждены привлекать у банков дополнительное финансирование.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на торгах цена на газ впервые превысила $1200 за тысячу кубометров.