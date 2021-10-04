Москва, 4 октября, 2021, 21:10 — ИА Регнум. Блогер и комик Данила Поперечный стал гостем видеоподкаста стендапера Славы Комиссаренко. Запись их разговора доступна на YouTube-канале Комиссаренко с 4 октября.

Скриншот с YouTube Данила Поперечный

В ролике Поперечный рассказал о своём опыте игры в КВН, детских драках и конфликте со стендап-сообществом. Блогер также признался, что раньше завидовал исполнителю Егору Криду.

«Я всё время дёргал за косички, дразнил его. А потом понял, что делаю это только потому, что он популярный», — начал объяснять Поперечный. «Потому что я в какой-то степени завидую ему. Все мои претензии к Егору Криду испаряются, если убрать из Егора Крида его популярность», — объяснил он и поблагодарил певца за «вклад в развитие» блогера.

ИА REGNUM напоминает, что в 2019 году между Данилой Поперечным и Егором Кридом произошёл конфликт из-за шутки блогера о нетрадиционной сексуальной ориентации исполнителя. Позже Крид и Поперечый помирились — комик даже принял участие в съёмках клипа «Сердцеедка».