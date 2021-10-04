Скопье, , 21:32 — REGNUM С 1 декабря 2021 года в Северной Македонии запретят использование пластиковых пакетов. Пакеты, не загрязняющие окружающую среду, будут продаваться по новой цене — 15 македонских денаров (или 20 рублей) за штуку. Об этом 4 октября сообщило албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.

Подозрительные пакеты FixiPixi_deluxe

Средства, собранные на продаже пакетов, будут направляться в специальный экологический фонд. Одноразовый пластик будет запрещен в Пелистере, Маврове и Шарре.

Сообщается, что перед включением отопления в стране отмечается повышенный уровень загрязнения воздуха. Отметим, что загрязнение воздуха является серьезной проблемой в странах Западных Балкан. Другой экологической проблемой являются нелегальные свалки мусора. Региональные центры по переработке мусора еще не начали работать.

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