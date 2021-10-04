Приштина, Сербия, 4 октября, 2021, 21:31 — ИА Регнум. Бывший руководитель энергетического комитета правящей партии Косово «Движение за самоопределение» Нагип Красничи 4 октября был избран исполнительной главой энергетической корпорации Косово (КЕК).

Vetevendosje.org Альбин Курти

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, кандидатуру Красничи одобрил временный совет директоров КЕКа в ходе конкурса, в котором приняли участи 38 кандидатов. Временный совет директоров был назначен правительством Альбина Курти без проведения конкурса — до избрания полностью уполномоченного совета.

Кандидатуру Нагипа Красничи одобрили и в посольстве Великобритании, оказывающей консультации в процессе назначения на государственные посты в Косово. По мнению британских экспертов, Красничи был единственным достойным кандидатом для того, чтобы занять пост главы КЕКа.