Пенза, 4 октября, 2021, 20:52 — ИА Регнум. В Пензенской области из-за роста новых случаев заражения коронавирусной инфекцией внесли ряд изменений в действующий режим повышенной готовности. Соответствующее постановление подписал 4 октября исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Сергей Федотов.

Дарья Драй ИА REGNUM Закрытое кафе

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Так, с 4 октября в регионе под запретом массовые мероприятия, оказание услуг на ледовых катках, игровых площадках. Приостановлена работа фуд-кортов, кроме доставки заказов и обслуживания навынос. Также усилен контроль за соблюдением мер профилактики заболеваемости COVID-19.

ИА REGNUM напоминает, режим повышенной готовности действует в Пензенской области до 31 октября включительно.

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