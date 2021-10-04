Нью-Йорк, США, 4 октября, 2021, 20:49 — ИА Регнум. Тотальный сбой в работе приложений Facebook похож на снежный ком, написал 4 октября журналист The New York Times Райан Мак в Twitter.

Scientif38 Лавина

«Вся работа встала, несколько человек, с которыми я разговаривал, сказали, что это похоже на снежный ком», — написал Мак.

По его данным, не работают не только сервисы и приложения соцсети, но и её внутренние инструменты и коммуникационные платформы, в том числе Workplace.