Белград, , 21:23 — REGNUM Белград ожидает, что Евросоюз на саммите ЕС — Западные Балканы, который пройдет 6 октября в Словении, соответствующим образом оценит все, что Сербия до сих пор делала для того, чтобы присоединиться к ЕС. Об этом заявил министр иностранных дел Сербии Никола Селакович 4 октября, выступая на 21-м Белградском экономическом форуме.

Селакович отметил, что его страна не в том же положении, в каком в процессе евроинтеграции находились, например, Мальта, Кипр, Польша, Чехия, Словакия и другие государства, которые имели перед собой точный список предварительных условий и четко определенную дату присоединения к ЕС.

«В нашем случае методология ведения переговоров изменилась, и мы с этим согласились. Также нет окончательного списка условий, и наша цель постоянно меняется — как только мы выполняем одни условия, появляются новые. Также нет точной даты вступления в ЕС», — процитировал телеканал РТС слова Селаковича.

Глава МИД Сербии сравнил этот процесс с марафоном, где у самой цели вам говорят, что надо бежать еще десять километров, чтобы закончить соревнование, и поэтому возникает вопрос, сможете ли вы так долго бегать. По словам Селаковича, Сербия доказала, что сможет, но в стране ожидают, что достигнутые успехи будут оценены как следует.

Напомним, что ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила о том, что Сербия не сможет вступить в ЕС, пока не решит косовский вопрос.