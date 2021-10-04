Ижевск, 4 октября, 2021, 20:44 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Удмуртии подготовит для регионального управления Роспотребнадзора перечень категорий граждан, в отношении которых вакцинация должна быть обязательной. Об этом стало известно по итогам заседания оперативного штаба республики.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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В первую очередь, в перечень работников для обязательной вакцинации могут внести тех, кто активно контактирует с жителями по службе.

«Не имея прививки, может их заразить. У нас сейчас действует 128 пунктов вакцинации, есть достаточный запас вакцины», — подчеркнул премьер-министр Ярослав Семенов.

Сейчас доля вакцинированных граждан в регионе составляет 43,4% от общего числа жителей, подлежащих иммунизации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии с 11 октября начнет действовать еще ряд ограничений в связи с непрекращающимся ростом числа заражений коронавирусом. С 11 октября все массовые, концертные мероприятия будут отменены. Кроме того, под запрет попадает работа детских игровых комнат в торгово-развлекательных центрах. Также все учреждения общественного питания не будут работать в период с 23:00 до 7:00 по местному времени.