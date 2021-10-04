Нью-Йорк, США, 4 октября, 2021, 20:41 — ИА Регнум. Американская компания Funko, производящая виниловые фигурки, плюшевые игрушки и прочие товары в тематике фильмов, сериалов, игр, комиксов и музыки, анонсировала новую линейку фигурок в своем музыкальном сегменте, сообщает организация в своих социальных сетях.

Stuart Sevastos Рэпер Ice Cube

Сообщается, что в серии поп-культурного направления «Funko Gold Line» появятся фигурки ключевых рэперов 90-х и 2000-х, а именно: The Notorious B.I.G, Tupac, Ice Cube и Lil Wayne. Премиум-коллекция станет доступна для желающих позже в этом году.

Ранее компания Funko представляла фигурки рэперов Post Malone, Logic, культового дуэта Run-DMC, а также другие версии The Notorious B.I.G и Lil Wayne.