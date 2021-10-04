Афины , , 20:41 — REGNUM Греция подтвердила 2125 новых случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения 5 октября. Сутками ранее сообщалось про 1165 случаев, данные получены за выходной день.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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С начала пандемии в Греции было подтверждено 663 433 случая инфицирования.

За последние 24 часа также зарегистрировано 36 смертей, в результате чего общее число жертв пандемии достигло 14 956 человек.

В общей сложности 342 пациента находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких в больницах. Их средний возраст составляет 66 лет, и 80,1% из них имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет и старше.

Кроме того, 138 пациентов были госпитализированы за последние 24 часа.