Афины , , 07:43 — REGNUM Греция никому не угрожает, но и ее не запугать, — заявил греческий министр иностранных дел Никос Дендиас во время совместных заявлений со своим кипрским коллегой Никосом Христодулидесом после их встречи в Афинах 4 октября. Об этом сообщает AMNA.

Никос Дендиас Cc Υπουργείο Εξωτερικών

Ссылаясь на 63-й раунд предварительных переговоров с Турцией, запланированный на 6 октября в Анкаре, он сказал, что недопустимо, чтобы Турция постоянными провокациями и подстрекательскими заявлениями пыталась подорвать атмосферу переговоров еще до их начала.

Дендиас осудил «незаконные действия против Республики Кипр, начиная с вторжения и продолжающейся оккупации значительной части ее территории».

«Я хотел бы внести ясность в связи с недавними заявлениями Турции о проведении незаконного бурения на континентальном шельфе Кипра. Есть решения Европейского совета по этому вопросу», — сказал он.

Дендиас сказал, что Греция всегда будет на стороне Кипра и привержена усилиям по жизнеспособному и справедливому решению кипрского вопроса, решению, основанному на двухзональной, двухобщинной федерации в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН и европейскими нормами.