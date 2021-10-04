Ижевск, 4 октября, 2021, 20:36 — ИА Регнум. В Удмуртии с 11 октября начнет действовать еще ряд ограничений в связи с непрекращающимся ростом числа заражений коронавирусом. Соответствующее решение было принято на очередном заседании оперативного штаба республики.

Алексей Колчин ИА REGNUM Квартальный инспектор проверяет соблюдение масочного режима в салоне автобуса

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«Принято решение С 11 октября все массовые, концертные мероприятия отменить до тех пор, пока мы не увидим снижения заболеваемости», — отметил премьер-министр Ярослав Семенов.

Кроме того, под запрет попадает работа детских игровых комнат в торгово-развлекательных центрах. Также все учреждения общественного питания не будут работать в период с 23:00 до 7:00 по местному времени.

Как сообщало ИА REGNUM, с 29 сентября в республике начали действовать дополнительные ограничительные меры для снижения уровня заболеваемости коронавирусом. В основном они касаются деятельности предприятий общественного питания. Запрещается работа фудкортов, исключая общепит на территории вокзалов, аэропорта, АЗС и служб доставки. Наполняемость организаций общепита не должна превышать 50%, в случае 100%-ной заполняемости посетители должны предъявлять сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР-тест на коронавирус сроком действия не более 72 часов.

С 5 октября аналогичные меры будут действовать при посещении массовых культурных и спортивных мероприятий.