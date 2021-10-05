Афины , 5 октября, 2021, 07:40 — ИА Регнум. Греция разработает национальную стратегию борьбы с климатическим кризисом и гражданской защиты в рамках европейской структуры, сообщил министр гражданской защиты Христос Стилианидис в интервью AMNA 3 октября.

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Министр сказал, что цель состоит в том, чтобы превратить гражданскую защиту из механизма, который вмешивается после стихийных бедствий, в механизм, который действует для их предотвращения. Он добавил, что предотвращение является наиболее важным атрибутом эффективного государства.

«Наша политика перед лицом этой серьезной проблемы основана именно на этих трех областях: Предотвращение, Готовность, Устойчивость. Наши цели состоят в том, чтобы связать эти три столпа с гражданской защитой, с оперативной структурой для управления каждой чрезвычайной ситуацией», — сказал он.

Стилианидис объяснил, что существует комплексный план профилактических мероприятий с участием широких слоев населения.

«Профилактика начинается дома, в школе, в местных сообществах», — добавил он, отметив, что такая акция уже началась в муниципалитете Мегара, чтобы предупредить общественность об опасности наводнения в районе Алепохори.

Отвечая на вопрос о недавнем землетрясении на Крите, Стилианидис сказал, что произошедшее показало: механизм гражданской защиты может действовать быстро и эффективно, хотя есть проблемы и недостатки, которые необходимо устранить. По этой причине, пояснил он, по всей Греции будут созданы станции с достаточными запасами важнейших предметов первой необходимости.

Говоря о климатическом кризисе, министр дал понять, что ни одна страна не способна справиться с этим самостоятельно.