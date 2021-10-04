Мадрид, 4 октября, 2021, 20:32 — ИА Регнум. 29-летний испанский опорный полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто может покинуть каталонский клуб в конце сезона. Руководство «сине-гранатовых» приостановило переговоры с футболистом по продлению контракта. Об этом 4 октября сообщило изданиеMundo Deportivo.

Флаг ФК «Барселона»

Текущее соглашение воспитанника «Барселоны» рассчитано до середины 2022 года. На данный момент трансферная стоимость Роберто составляет 18 миллионов евро.

В текущем сезоне Серхи Роберто принял участие в восьми матчах «Барселоны» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами в ворота «Хетафе» и «Реал Сосьедада» и одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что руководство «сине-гранатовых» в ближайшее время отправит в отставку главного тренера основной команды Рональда Кумана. «Барселона» не может забить уже на протяжение четырех матчей. В последний раз испанский клуб побеждал 29 августа в матче третьего тура Примеры (2:1 с «Хетафе»).