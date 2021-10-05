Триполи, , 07:37 — REGNUM Греция хочет, чтобы Ливия стояла на собственных ногах, и готова помочь ей в этом, заявил греческий заместитель министра иностранных дел по экономической дипломатии и открытости Костас Фрагояннис на встрече с заместителем министра иностранных дел Ливии Мохаммедом Халилом Иссой. Встреча состоялась 3 октября в Триполи, куда Фрагояннис прибыл во главе бизнес-делегации из Греции. Об этом сообщает AMNA.

Ливия Иван Шилов © ИА REGNUM

В совместных заявлениях Фрагояннис призвал к выводу иностранных войск из Ливии и отметил, что Греция была первой страной, открывшей консульство в Бенгази, и первой страной, прибывшей в Ливию с бизнес-делегацией. Он также выразил поддержку проведению выборов в стране 24 декабря.

Исса, со своей стороны, выразил признательность за то, что в состав миссии Греции вошла деловая делегация, и приветствовал позицию Греции по Ливии и ее шаги по дальнейшему развитию двусторонних связей сотрудничества. Он охарактеризовал греко-ливийские отношения как отличные и сказал, что его страна желает их дальнейшего углубления.

«Что выделяется в греко-ливийских отношениях, так это то, что Греция никогда не причиняла вреда Ливии и не проявляла никакой враждебности по отношению к Ливии», — сказал Исса, высоко оценивая благотворное влияние Греции в Средиземноморье и во всем мире.

Согласно источникам, дискуссия между двумя политиками была дружественной, хотя Фрагояннис подчеркнул, что сначала необходимо прийти к соглашению относительно долгов, причитающихся греческим инвесторам за их предыдущие инвестиции в Ливию, прежде чем будут сделаны какие-либо новые инвестиции.