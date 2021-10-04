Москва, 4 октября, 2021, 21:09 — ИА Регнум. Блогер Юлия Гаврилина представила клип на песню «Всё равно». Ролик доступен на её YouTube-канале с 4 октября.

Скриншот с YouTube Блогер Юлия Гаврилина

В клипе героиня Гаврилиной влюблена в рыцаря, который всегда носит латы. В конце ролика блогер толкает доспехи — они рассыпаются и выясняется, что внутри всегда было пусто.

Добавим, что за несколько часов клип посмотрели 113 тыс. человек, а 16 тыс. из них поставили ролику отметку «нравится». Благодаря этому видео попало в тренды русскоязычного YouTube.