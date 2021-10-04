София, , 20:24 — REGNUM Глава временного правительства Болгарии Стефан Янев подписал указ об увольнении сразу трех заместителей министров некоторых ведомств страны. Об этом сообщает 4 октября Радио Болгария.

Перестановка фигур Цитата из х/ф «Седьмая печать». Реж. Ингмар Бергман. 1957. Швеция

По официальным данным, своих должностей лишились замминистра внутренних дел Энчо Мирчев, замминистра регионального развития и благоустройства Захари Христов, а также вице-министр по делам молодёжи и спорта Росен Барчовски. Причины их увольнения не разглашаются.

Ранее работа упомянутых ведомств неоднократно подвергалась резкой критике в болгарских СМИ. Речь шла как о коррупционных скандалах, так и о непрофессионализме чиновников.

Напомним, временное правительство Болгарии было сформировано 11 мая 2021 года указом президента республики Румена Радева. В соответствии с положениями конституции Болгарии, так называемый «служебный Кабмин» будет функционировать до завершения внеочередных парламентских выборов, назначенных на 14 ноября нынешнего года.

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