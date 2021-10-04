Вильярреаль, Испания, 4 октября, 2021, 20:22 — ИА Регнум. 4 октября испанский футбольный клуб «Вильярреал» объявил о подписании однолетнего соглашения с 28-летним фланговым атакующим защитником сборной Кот-д'Ивуара Сержем Орье. Футболист находился без клуба с 31 августа после расторжения контракта с лондонским «Тоттенхэмом».

Football.ua Серж Орье

В прошлом сезоне Орье принял участие в девятнадцати матчах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Орье перешел в «Тоттенхэм» 31 августа 2017 года из французского «Пари Сен-Жермен» за 25 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам порталаtransfermarkt, составляет 20 миллионов евро.