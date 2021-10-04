Вашингтон, 4 октября, 2021, 20:19 — ИА Регнум. Правительству Узбекистана потребуется больше инвестировать в развитие граждан посредством улучшения услуг здравоохранения, образования и социальной защиты, а также в дальнейшую экологическую устойчивость экономики.

Цитата из м/ф «Карлсон вернулся». Реж. Борис Степанцев. 1970. СССР Чёткие указания

Об этом говорится в поступившем 4 октября в ИА REGNUM сообщении Всемирного банка по итогам визита в Узбекистан вице-президента банка Анны Бьерде.

«Мы готовы поддержать эти реформы в рамках новой программы сотрудничества Всемирного банка с Узбекистаном», — говорится в сообщении.

Всемирный банк отмечает, что в этой программе будут определены приоритетные направления финансовой и консультативной поддержки программе реформ со стороны банка в следующие пять лет.