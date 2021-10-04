Рига, 4 октября, 2021, 20:19 — ИА Регнум. Чтобы компенсировать резкий рост цен на электроэнергию, министерство экономики Латвии подготовило предложение об увеличении на десять евро суммы материальной поддержки нуждающимся. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Pixabay.com Рост цен

Отмечается, что по 10 евро получат многодетные семьи и домохозяйства с низкими доходами. На увеличение поддержки из средств госбюджета дополнительно потребуются 17,5 млн евро в год.

Если правительство поддержит предложение министерства, то размер общей поддержки для многодетной семьи составит 20 евро, для малоимущих и малообеспеченных домохозяйств, семей, воспитывающих ребенка-инвалида, а также лиц с первой группой инвалидности или их опекунов — 15 евро.

В понедельник, 4 октября, министр экономики Янис Витенбергс представит предложение правительству Латвии. За последние два месяца цены на электроэнергию для Латвии на энергобирже стран Северной Европы выросла более чем на 70%.