Москва, 4 октября, 2021, 21:09 — ИА Регнум. Режиссёр Валерия Гай Германика подала в суд на соседей. Об этом 4 октября пишет издание «Пятый канал».

Режиссер фильма Валерия Гай Германика

По данным СМИ, причиной иска стала порча имущества — соседи сверху затопили квартиру Германики. Из-за инцидента больше всего пострадала картина художницы Юлии Заставы «Удовольствие приходит во время еды», стоимость которой оценивается в 408 тыс. рублей. Режиссёр требует возместить стоимость предмета искусства, а также госпошлину и стоимость проведения оценки шедевра — общая сумма составляет чуть более 438 тыс. рублей.

Ранее Валерия Гай Германика начала съёмки нового сериала для онлайн-кинотеатра KION. Проект называется «Обоюдное согласие», он будет снят в жанре психологического триллера и расскажет о женской борьбе за справедливость.