Нью-Йорк, США, 4 октября, 2021, 20:13 — ИА Регнум. Американский рэпер Q-Tip, наиболее известный как один из основателей хип-хоп группы A Tribe Called Quest в 1990-х годах, рассказал, что пытался подписать Megan Thee Stallion на крупные лейблы в момент начала ее карьеры. Об этом информирует портал NME.

Antonio Rull Рэп

В одном из недавних интервью Q-Tip признался, что в 2018 году пригласил хип-хоп исполнительницу в Нью-Йорк после того, как увидел записи ее творчества в общем доступе на YouTube. Целью продюсера, коим в тот момент выступил Q-Tip, была подписать молодую талантливую Megan Thee Stallion на крупные американские лейблы, но, со слов исполнителя, «ни Columbia Records, ни Def Jam не были заинтересованы в сделке. «Я тогда ей сказал: «Я подписываю артистов на Columbia, я хочу, чтобы ты порхала», — вспоминает Q-Tip. «Главы компании, Рона Перри, там не было, я думаю, его задержали где-то, но мы все равно пришли на встречу. Мы сидим на собрании, это здорово. Чувак возвращается и говорит: «Мы видели записи, она хороша, мы взглянули на просмотры и все такое. Мы могли бы просто дать ей около 30 000 долларов. Но я ответил: «Просто скажи, что ты не хочешь подписывать с ней контракт, не выводя меня из себя». Затем я отвез ее в Def Jam, но случилось то же самое. И тогда я подумал: «Совместное подписание больше не работает».

В этом году Megan Thee Stallion стала обладательницей премии «Грэмми», победив сразу в трех номинациях: «Лучший новый артист», «Лучшее рэп исполнение» и «Лучшая рэп песня».