Рустави, Грузия, 4 октября 2021, 20:20 — REGNUM Сторонники арестованного Михаила Саакашвили намерены продолжать акции протеста, сообщает грузинский телеканал «TV Пирвели».
Митинг, состоявиший сегодня около стен руставской тюрьмы, где находится Саакашвили, продлился три часа и завершился пением государственного гимна Грузии.
«Митинги будут продолжаться перманентно и закончатся освобождением третьего президента Грузии», — заявили организаторы акции.
Напомним, что грузинские тюрьмы, в том числе и та, в которой сейчас содержится Саакашвили, были построены во время его правления в рамках либеральной «пенитенциарной реформы».