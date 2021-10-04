Рустави, Грузия, 4 октября 2021, 20:20 — REGNUM Сторонники арестованного Михаила Саакашвили намерены продолжать акции протеста, сообщает грузинский телеканал «TV Пирвели».

Тюрьма
Тюрьма
Rennett Stowe

Митинг, состоявиший сегодня около стен руставской тюрьмы, где находится Саакашвили, продлился три часа и завершился пением государственного гимна Грузии.

«Митинги будут продолжаться перманентно и закончатся освобождением третьего президента Грузии», — заявили организаторы акции.

Напомним, что грузинские тюрьмы, в том числе и та, в которой сейчас содержится Саакашвили, были построены во время его правления в рамках либеральной «пенитенциарной реформы».