Рустави, Грузия, 4 октября, 2021, 20:20 — ИА Регнум. Сторонники арестованного Михаила Саакашвили намерены продолжать акции протеста, сообщает грузинский телеканал «TV Пирвели».

Rennett Stowe Тюрьма

Митинг, состоявиший сегодня около стен руставской тюрьмы, где находится Саакашвили, продлился три часа и завершился пением государственного гимна Грузии.

«Митинги будут продолжаться перманентно и закончатся освобождением третьего президента Грузии», — заявили организаторы акции.

Напомним, что грузинские тюрьмы, в том числе и та, в которой сейчас содержится Саакашвили, были построены во время его правления в рамках либеральной «пенитенциарной реформы».