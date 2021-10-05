5 октября 2021 | Время чтения 3 мин

Алексей Соколов, , 09:15 — REGNUM Американская певица Билли Айлиш раскритиковала штат Техас из-за недавнего противоречивого закона об абортах во время выступления в Austin City Limits в начале октября.

Билли Айлиш Justin Higuchi

Обладательница премии «Грэмми» вышла на сцену, чтобы исполнить несколько своих хитов. Однако в какой-то момент Билли остановилась и начала обсуждать политику, при этом девушка не обошлась без колкостей, когда речь зашла о законе об абортах.

Звезда призналась, что хотела не прийти на концерт в штате Техас в знак протеста против закона, который вступил в силу 1 сентября. Данный закон является особенно суровым, так как запрещает прерывание беременности после шести недель, когда многие женщины еще не знают о своей беременности — примерно в то время впервые можно обнаружить сердцебиение плода. Закон также не делает исключений для случаев изнасилования или инцеста. Он также позволяет гражданам подавать в суд на тех, кто помогает женщинам сделать аборт.

«Я устала от старых мужчин. Закройте рот и не говорите о наших телах», — сказала девушка со сцены.

Билли Айлиш Julio Enriquez

Американские пользователи Twitter бурно обсудили заявление певицы.

«Тут речь идет о защите новорожденных, а как же их выбор???» — спрашивает @Ladyrunner1.

«Если они нерожденные, то они не живые, верно? Так что выбор остается только за женщиной. Планета перенаселена!» — отвечает @knowyour_Rights.

«Если ребенок не рожден, это не означает, что ребенок не живет. У развивающегося ребенка есть сердцебиение, а также собственные жизненно важные органы и ДНК. Нерожденный ребенок также может чувствовать боль. Кроме того, если беременная женщина подверглась нападению и у нее случился выкидыш, виновный может быть обвинен в убийстве», — отмечает @LiberalNoMo.

«Это не ребенок в 6 недель. Это не настоящее сердцебиение. Нет мозга, чтобы послать сигнал, и нет сформированного сердца, чтобы принять сигнал…» — указывает @901PhinsFan и получает ответ от @Deep_one_eight: «Если мозговая деятельность является показателем, от вас до сих пор должно быть разрешено избавиться с помощью аборта».

«Люди могут говорить себе всё, что помогает спать по ночам, верно? Плод может и не называться фактически «ребенком». Но это жизнь, независимо от того, какой эвфемизм мы используем для ее описания и ее убийства», — объясняет @Deep_one_eight.

«* Почти отказалась выступать (но всё равно пошла за зарплатой). Просто пой, Билли. Люди ходят на тебя, чтобы спастись от безумия. Не усугубляй его», — просит @devo4949.

«Означает ли ее фраза: «Мое тело — мой гребаный выбор», что люди не должны быть обязаны делать прививки, если они этого не хотят? Просто интересно», — спрашивает @grmontano.

«Простите, но разве можно заразить кого-то беременностью, просто стоя рядом с ним? По вашей логике, мне должно быть разрешено пить и водить машину, ведь это мое тело, верно? Я знаю о риске, верно?» — отвечает @Tinjew.

Новорожденный Andrés Nieto Porras

«Вместо того чтобы говорить «почти», вы должны были просто отменить шоу. Тот факт, что вы провели это мероприятие, показывает, где находится ваше сердце», — осуждает @TheNickthereal.

«Это было бы прекрасно, если бы речь шла только о вашем теле, но внутри вас растет еще одно тело», — отмечает @warpedpanda.

«Чувства — это всё хорошо и прекрасно. К сожалению, говоря, что вам надоели старики, вы совершенно упускаете суть дела. В Техасе за этот закон голосовали и мужчины, и женщины. Решая только половину проблемы, вы просто повторяете слова СМИ и мутите воду», — подчеркивает @The_Architect44.

Как сообщало ИА REGNUM, администрация президента США Джо Байдена намерена призвать судью заблокировать закон Техаса об абортах — самый строгий закон об абортах в стране.