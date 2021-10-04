Вашингтон, 4 октября, 2021, 20:06 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел 4 октября встречу с первым заместителем госсекретаря США Уэнди Шерман, в ходе беседы обсуждены актуальные вопросы узбекско-американской повестки дня.

U.S. Embassy Kyiv Ukraine Уэнди Шерман

Как сообщает МИД Узбекистана, Камилов дал подробную информацию об осуществляемых под руководством президента Шавката Мирзиёева масштабных реформ во всех сферах жизни общества.

В свою очередь, представитель Госдепа подчеркнула, что «американская сторона поддерживает провидимые в Узбекистане широкие преобразования».

Стороны обсудили ситуацию в регионе и развитие событий в Афганистане, отметили необходимость содействия процессу широкого национального примирения и формированию инклюзивного правительства в этой стране, а также обеспечению соблюдения фундаментальных прав и свобод человека в стране, недопущению гуманитарного кризиса.

«Особое внимание во время встречи уделено развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества», — отмечает МИД.