Курган, 4 октября, 2021, 20:02 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки подтверждено 145 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 54 зафиксированы в Кургане, сообщает 4 октября региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 140 случаев.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 4 октября 2021 года выявлено 34 060 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе к 4 октября вылечились 30 653 человека, скончались 717 пациентов с COVID-19.