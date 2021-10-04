Вашингтон, 4 октября, 2021, 19:59 — ИА Регнум. Американское руководство знакомится с опубликованными материалами «Досье Пандоры» (Pandora Papers), заявил 4 октября в своём выступлении в Белом доме президент страны Джо Байден.

Шкатулка пандоры

«Мы сейчас это изучаем», — сказал Байден.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, материалы из «Досье Пандоры» опубликовал накануне, 3 октября, Международный консорциум журналистских расследований. Отмечается, что досье содержит 11,9 млн документов, из которых пока опубликована только часть. Публикации будут продолжены.

Для всеобщего ознакомления выложены материалы с данными об офшорных счетах ряда мировых политиков. В частности, есть документы об украинском президенте Владимире Зеленском, который зарегистрировал фирму в офшорах вместе с братьями Шефирами.