Москва, 4 октября, 2021, 21:07 — ИА Регнум. Актёр Антон Лапенко представил тизер альбома группы «Багровый Фантомас». Ролик доступен на его YouTube-канале с 4 октября.

Скриншот с YouTube Антон Лапенко

Будущий альбом коллектива называется «Электрические жирафы». Премьера пластинки состоится осенью 2021 года — точная дата выхода пока неизвестна.

Добавим, что за несколько часов ролик посмотрели более 86 тыс. человек. Тизер попал в тренды русскоязычного YouTube.

ИА REGNUM напоминает, что участниками вымышленной группы «Багровый Фантомас» являются музыканты Шершень и Роза-Робот. Оба персонажа придуманы Антоном Лапенко в рамках его веб-сериала «Внутри Лапенко».