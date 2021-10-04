Вашингтон, 4 октября, 2021, 19:39 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден призвал членов американского конгресса раздвинуть границы госдолга.

Скриншот страницы i.ytimg.com Счетчик госдолга США

Об этом он заявил 4 октября, в ходе выступления в Белом доме.

По его словам, если не поднять потолок госдолга, то не будет возможности выполнять обязательства госбюджета США.

«Если не поднять потолок госдолга, то конгресс поставит под вопрос выполнение наших обязательств, которые мы уже взяли на себя», — сказал Байден.

При этом он заявил, что речь идет о выплате прошлого долга, а не о новых долговых обязательствах. В противном случае, отметил Байден, статус доллара как мировой резервной валюты пошатнется, упадёт кредитный рейтинг США, а проценты по госдолгу начнут расти.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минфина США заявила, что ведомство сможет выполнять свои функции только в случае поднятия потолка госдолга.

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