Красногорск, 4 октября, 2021, 19:39 — ИА Регнум. Комплексная техническая проверка системы оповещения пройдёт в Московской области 6 октября, сообщили 4 октября в региональном управлении МЧС РФ.

Тревога

Проверка, которая начнётся в 10:40 мск, будет сопровождаться подачей сигнала «Внимание всем!» путём запуска электросирен и громкоговорителей. Кроме того, на короткое время — до одной минуты — произойдёт замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных теле‑ и радиоканалах.

Проверка проводится для отработки быстрого оповещения людей о потенциальной чрезвычайной ситуации — как природного, так и техногенного характера.

«МЧС России обращается к гражданам с просьбой сохранять спокойствие, — пояснили в ведомстве. — Подача звуковых сигналов и замещение телеэфира являются плановыми».

В случае сигнала сирены «Внимание всем!» следует включить радиотрансляционные приёмники, радиоприёмники и телевизоры, настроить из на областное вещание для просмотра и прослушивания передаваемых сообщений.