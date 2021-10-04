Минск, 4 октября, 2021, 19:53 — ИА Регнум. Студенты минского Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники» (БГУИР) провели необычную акцию «посвящения в студенты». Первокурсницы и первокурсники демонстрировали однополую любовь в лесном массиве, а также упражнялись в других способах удивления старшекурсников.

Филипп Малявин. Три грации под большевизмом. 1920-е

Один из студентов, например, тушил сигареты о свой пенис. Были и другие действия по взаимному согласию.

Часть мероприятия была заснята на видео и опубликована телеграм-каналом TIMB. В понедельник 4 октября ректорат, по словам студентов, «стоял на ушах».

Компетентные органы пока не сообщили, как намерены квалифицировать произошедшее — как обычную оргию, или патриотическую акцию в рамках объявленного Александром Лукашенко «Года народного единства», или часть учебно-воспитательного процесса, или как-то иначе. Министр образования Геннадий Карпенко не желает комментировать пикантную тему, за которой просматриваются конкретные кадровые решения.

Родители участниц и участников акции шокированы произошедшим и надеются, что скандал удастся замять, не доводя до отчислений. Ещё более их пугает перспектива квалификации произошедшего в рамках Уголовного кодекса с перспективой для членов БРСМ как минимум службы в армии.

Ректорат также надеется замять скандал, который уже получил широкий резонанс. Отзывы на скандальные видеозаписи приходят даже из-за рубежа. Большинство участников обсуждения публикаций (почти 90%) против удаления видео.