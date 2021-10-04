Москва, 4 октября, 2021, 21:07 — ИА Регнум. В стриминговом сервисе Spotify у российских пользователей появился новый раздел — «Подкасты». Об этом 4 октября пишет издание DTF.

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Новый раздел состоит из нескольких категорий, среди которых «Образование», «Юмор», «Истории» и другие. Как отмечает издание, официального подтверждения от представителей сервиса о введении подкастов не было, однако, пользователи заметили изменения и даже прослушали некоторые аудиофайлы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Spotify в России запустили в июле 2020 года. В апреле 2021 года сервис объявил о запуске подписки на подкасты в США.