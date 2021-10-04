Тамбов, , 19:27 — REGNUM Временно исполняющим обязанности главы администрации Тамбовской области назначен Максим Егоров. Как сообщает ИА REGNUM, соответствующий указ 4 октября подписал президент РФ Владимир Путин.

Здание администрации Тамбовской области Tambov.gov.ru

С конца 2018 года Егоров был назначен заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, а в 2019-м — главным государственным жилищным инспектором Российской Федерации.

Как уже сообщало ИА REGNUM, губернатор Тамбовской области Александр Никитин досрочно покинул пост по собственному желанию. Владимир Путин 4 октября принял его отставку.

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