Менло-Парк, США, 4 октября, 2021, 19:17 — ИА Регнум. Интернет-пользователи из разных стран мира сообщают о сбоях в работе социальной сети Facebook и принадлежащих ей сервисах Instagram, WhatsApp и Facebook Messenger. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Downdetector.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Социальные сети

Массовые сообщения о неполадках начали поступать около 18:20 по московскому времени. Пользователи сообщают о трудностях с подключением к серверу и отправкой сообщений, у некоторых полностью отсутствует доступ к веб-сайтам и приложениям.

Приблизительно с этого же времени начали также поступать сообщения о неполадках в работе сервиса микроблогов Twitter. Большинство жалоб связано с отсутствием доступа к сайту и приложению, многие сообщают о невозможности авторизоваться в учётной записи.

Сбои наблюдаются у пользователей в Северной и Южной Америке, в европейских странах, в Азии. В России о проблемах сообщают пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов.