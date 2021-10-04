Стокгольм, , 19:30 — REGNUM 4 октября в ходе пресс-конференции представитель «Шведских демократов» по экономическим и политическим вопросам Оскар Шёстедт представил теневой законопроект бюджета Швеции на 2022 год. Согласно документу, огромные инвестиции партия предусмотрела выделить на работу муниципалитетов. Об этом сообщили новостная служба SVT Nyheter.

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«Когда все наши реформы, которые имеют отношение к финансам муниципального сектора, будут реализованы, это означает его усиление на 16,5 миллиардов крон (€1,6 млрд — прим. ИА REGNUM) ежегодно», — отметил Шёстедт.

«Шведские демократы» также хотят сэкономить 17 миллиардов шведских крон на помощи в целях развития, предоставляемой различным странам, и вместо этого потратить деньги, среди прочего, на финансирование судебной системы. Партия предлагает по этой статье расходов выделить на 4,4 млрд больше, чем правительство.

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