Новосибирск, 4 октября, 2021, 19:17 — ИА Регнум. Новосибирская область показывает высокий уровень подготовки к чемпионату мира по волейболу среди мужских команд, который пройдет в 2022 году. Об этом в ходе инспекционного визита в Новосибирск руководства Международной федерации волейбола (FIVB) заявил технический директор федерации Стивен Таттон, передаёт областное правительство.

Правительство Новосибирской области Региональный центр волейбола в Новосибирске

Отмечается, что делегация FIVB посетила региональный центр волейбола «Локомотив-Арена», аэропорт «Толмачёво» и отели, потенциально готовые к расселению участников и гостей соревнований. Окончательно все объекты планируется утвердить в декабре 2021 года (по завершении всех инспекционных визитов).

«Стивен Таттон высоко оценил работу регионального комитета по подготовке и проведению чемпионата, выразил уверенность в том, что Новосибирск покажет себя прекрасным городом-организатором», — отметили в новосибирской областной администрации.

Напомним, делегация Международной федерации волейбола и Организационный комитет по подготовке и проведению в 2022 году чемпионата мира по волейболу ФИВБ проводят официальные инспекционные визиты в города, которые в 2022 году примут матчи первого группового этапа чемпионата мира по волейболу среди мужских команд.