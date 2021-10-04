Стокгольм, 4 октября, 2021, 19:26 — ИА Регнум. Технологический университет Лулео (LTU) 4 октября отчитался о расходовании многомиллионного наследия от основателя всемирно известной IKEA Ингвара Кампрада, оставленного в распоряжение на различные инициативы в его родном лене Швеции Норрланде. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Ministry of Enterprise, Energy and Communications of Sweden Ингвар Кампрад

После своей смерти в 2018 году в своем завещании Кампрад оставил 670 миллионов крон (€67 млн) на развитие бизнеса в Норрланде, в основном в малонаселенных районах северного лена.

Первая и пока что единственная реализованная инвестиция — 100 миллионов крон, направленных руководству Технологического университета Лулео. Однако миллиардер Кампрад не просто перевел высшему учебному заведению огромную сумму с восемью нулями — вместо этого он завещал потратить деньги на различные инициативы по обучению, помощи в подборе персонала и повышении эффективности при реализации различных проектов.

«Инвестиции в LTU — это гигантский пилотный проект. Если все пойдет хорошо, может быть, именно так мы и должны управлять наследием Ингвара Кампрада», — заявила в интервью SVT Лена Фрицен, исполнительный член фонда семьи Кампрад.