Челябинск, 4 октября, 2021, 19:09 — ИА Регнум. В Челябинске 35-летний мужчина отдан под суд. Ему вменяют оставление в опасности, сообщает областное управление СКР.

1dzer.ru Суд

По данным следствия, вечером 22 августа он разрешил своему четырёхлетнему сыну одному сходить на водоём. Мальчик утонул.

Следователи считают, что мужчина оставил ребёнка без помощи, зная, что у него нет навыков плавания в открытой воде. Ему грозит наказание вплоть до года лишения свободы.