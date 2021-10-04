Москва, 4 октября, 2021, 21:06 — ИА Регнум. Исполнителя HammAli (настоящее имя — Александр Алиев) срочно госпитализировали из московского аэропорта. Об этом 4 октября сообщил его коллега, рэпер Navai (настоящее имя — Наваи Бакиров).

Скриншот с YouTube HammAli & Navai

По словам Бакирова, им с коллегой «не разрешили вылетать» в столицу Таджикистана, где должен был состояться их концерт, так как у Алиева поднялись температура и давление.

Позже HammAli вышел на связь и извинился в соцсетях перед теми, кто купил билеты на их концерт в Душанбе. «Мне очень жаль. Меня подвело моё здоровье… За пять лет со мной такое впервые. Наверное, надо чаще отдыхать», — поделился музыкант.

Ранее дуэт HammAli & Navai представили трек под названием «Бриллианты VVS». В записи композиции также участвовал исполнитель Slava Marlow.