Варшава, , 19:06 — REGNUM Турция поможет Польше в деле борьбы с потоком нелегальных мигрантов из Белоруссии, заявил 4 октября глава польского МИД Збигнев Рау после встречи с турецким министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу в Варшаве .

Польша

По словам Рау, он поведал Чавушоглу о том, что ближневосточные мигранты, прибывающие в страну через Белоруссию, прилетают в Минск из разных стран и часто используют для пересадки аэропорты Турции.

«Господин министр решительно уверил меня, что Турция может помочь в этом вопросе. Он чётко понимает, что это фундаментальный вопрос для Польши и для восточного фланга НАТО», — заявил Рау.

В чём будет заключаться помощь Турции, глава польского МИД не уточнил.

Как сообщало ИА REGNUM, на границе Польши и Белоруссии почти ежедневно отмечаются задержания нелегальных мигрантов из стран Ближдего Востока и Северной Африки.

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