Москва, , 19:00 — REGNUM В Госдуме VIII созыва число комитетов увеличится с 26 до 32, структуру нижней палаты парламента предполагается максимально приблизить к структуре правительства, передает корреспондент ИА REGNUM 4 октября.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Так, в Госдуме будут функционировать комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству, комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов, комитет по бюджету и налогам, комитет по финансовому рынку, комитет по экономической политике, комитет по промышленности и торговле, комитет по защите конкуренции, комитет по малому и среднему предпринимательству.

Также в Госдуме будут действовать комитет по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, комитет по энергетике, комитет по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, комитет по обороне, комитет по безопасности и противодействию коррупции, комитет по международным делам, комитет по делам СНГ и связям с соотечественниками, комитет по региональной политике и местному самоуправлению, комитет по развитию Дальнего Востока и Арктики, комитет по контролю.

Кроме того, будут работать комитет по охране здоровья, комитет по науке и высшему образованию, комитет по просвещению, комитет по вопросам семьи, женщин и детей, комитет по аграрным вопросам, комитет по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, комитет по культуре, комитет по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, комитет по делам национальностей, комитет по физической культуре и спорту, комитет по туризму и развитию туристической инфраструктуры, комитет по молодежной политике, комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Фракциям предстоит обсудить состав комитетов и выдвинуть своих кандидатов на руководящие посты.

Очередное заседание рабочей группы по подготовке первого пленарного заседания намечено на 8 октября.

Первое заседание Госдумы открывает и ведут старейшие представители всех фракций Госдумы, избирается председатель Госдумы, его заместители, определяется перечень и состав комитетов, регистрируются фракции, определяется порядок работы на осеннюю сессию, отметил ранее глава рабочей группы депутат Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»).

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