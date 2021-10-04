Ереван, , 19:00 — REGNUM Позицию Ирана, касающуюся критики в адрес Азербайджана в связи с привлечением израильтян на территорию Нагорного Карабаха в ходе боевых действий, поддержал 4 октября на пресс-конференции армянский министр иностранных дел Арарат Мирзоян.

Арарат Мирзоян Civilnet.am

По итогам встречи с иранским коллегой Хосейном Амир-Абдоллахияном, глава армянской дипломатии заявил, что о недопустимости посягательств Баку «на суверенную территорию Армении».

Мирзоян «В этой связи мы высоко ценим позицию Ирана в отношении территориальной целостности Армении и нерушимости её границ».

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