Майкоп, 4 октября, 2021, 18:58 — ИА Регнум. На республиканском ипподроме в Майкопе состоялись скачки, посвящённые празднованию 30-летия образования Адыгеи. Как сообщает ИА REGNUM, спортивное событие посетил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Алексей Гусев Глава Адыгеи посетил скачки в честь 30-летия образования республики

Также на мероприятии присутствовали председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный, депутат Госдумы РФ от Адыгеи Мурат Хасанов, члены кабинета министров РА и депутаты регионального парламента, жители и гости республики.

На территории ипподрома развернулись кухни, выставки-продажи изделий народно-художественных промыслов, демонстрировались мастер-классы по декоративно-прикладному искусству. Также зрителей ждала обширная развлекательная программа, подготовленная ведущими творческими коллективами Адыгеи и мастерами эстрады, показательные выступления по выездке и джигитовке.

Главным событием конноспортивного праздника стали скачки на приз главы Адыгеи. За кубки и денежные призы состязались 10 жеребцов чистокровной верховой породы на классической дистанции в 2400 метров.

Первое место в состязании занял жеребец по кличке Лиссабон (владелец — Магамет Дзыбов) под управлением жокея Андрея Киршина. Вторым стал жеребец Чикаго (владелец — Анзор Кубашичев) под управлением Мырзабека Каппушева. Третье место завоевал Профи Джет (владелец — Магамет Дзыбов) с жокеем Юрием Кулиничем.

Награды победителям и призёрам вручил депутат Госдумы РФ от Адыгеи Мурат Хасанов. Также в рамках состязательного дня прошли заезды на призы Государственного Совета-Хасэ РА, кабинета министров РА, Героя труда России Исхака Машбаша, Адыгейского республиканского ипподрома, приз в честь ветеранов Великой Отечественной войны и приз в честь конноспортивного сообщества Адыгеи.