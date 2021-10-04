Рим, 4 октября, 2021, 18:52 — ИА Регнум. На местных выборах 3−4 октября в ряде крупных городов Италии была зафиксирована самая низкая явка в истории.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

В частности, речь идет о Милане, Риме, Турине, Неаполе и Болонье. В целом во всех регионах, где проходили выборы, явка составила 54,64%.

Как сообщалось ранее, по предварительным данным, правые партии выигрывают губернаторские выборы в Калабрии. Леволибералы, в свою очередь, одерживают победу на выборах мэров Милана, Неаполя, Болоньи. В Риме и Турине на выборах градоначальников вероятны вторые туры.