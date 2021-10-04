Москва, 4 октября, 2021, 18:52 — ИА Регнум. Правительство России выделило дополнительно более пяти миллиардов рублей регионам на обеспечение бесплатными лекарствами пациентов с COVID-19. Соответствующее распоряжение подписал 4 октября премьер-министр Михаил Мишустин.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Согласно документу, бюджетные ассигнования в размере 5 млрд 155,9 млн рублей будут выделены Минздраву России из резервного фонда правительства на предоставление межбюджетных трансфертов субъектам Федерации.

В пресс-службе правительства отметили, что указанная сумма позволит обеспечить препаратами более полутора миллионов человек.

Речь идёт о пациентах, которые получают медицинскую помощь на дому под наблюдением врачей, для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначаются комбинированные схемы лечения. Все необходимые для этого препараты должны выдаваться бесплатно по рецепту лечащего врача.